Chi è Kerim Alajbegovic il 18enne decisivo per la Bosnia che da oggi ha una nuova squadra
Kerim Alajbegovic, 18 anni, ha segnato il rigore decisivo nella semifinale dei playoff con la Bosnia. Poche ore dopo, è stato annunciato dal Bayer Leverkusen come nuovo giocatore. Con questa firma, diventa un elemento importante per la squadra tedesca e rappresenta una minaccia per l’Italia nella finale che si svolgerà a breve.
Ha segnato il rigore decisivo della Bosnia nella semifinale dei playoff e poche ore dopo è stato annunciato dal Bayer Leverkusen: Kerim Alajbegovic è il pericolo numero uno per l'Italia in finale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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