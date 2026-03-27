Angelo Costabile è stato il fidanzato dell’attrice francese, con la quale ha partecipato a un programma televisivo come coppia. La relazione tra i due è durata diversi anni e si è conclusa prima di oggi. Costabile ha dichiarato di aver avuto una forte attrazione fisica nei confronti della donna, motivo per cui si era messo insieme a lei.

Angelo Costabile è stato noto per essere il fidanzato dell’attrice francese Corinne Cléry. La coppia, che ha partecipato insieme a Pechino Express come “#Fidanzati”, ha avuto una relazione durata diversi anni prima di separarsi. Era il 2017 quando Corinne Clery intraprendeva una storia con il modello Angelo Costabile, di 28 anni più giovane. Rimase accanto a lui per otto anni. “Nel mio cuore c’è solo mio marito, che purtroppo non c’è più”, aggiungendo che per lei, in amore, è tutto chiuso “ermeticamente” e che la storia con l’attore Angelo Costabile, da cui la separava una forte differenza di età, sarebbe stata “senza voler nulla togliere a lui, un diversivo, una storia carina che credo di aver gestito bene”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Angelo Costabile, l’ex fidanzato Toy boy di Corinne Clery: “Io stavo con lei perché mi piaceva tantissimo, anche fisicamente”

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