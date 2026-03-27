Un tratto di strada comunale appena asfaltato si trova già in condizioni dissestate, attirando l’attenzione del consigliere civico di opposizione Giuseppe Mainiero. La strada, situata in una zona extraurbana, presenta evidenti segni di deterioramento nonostante i lavori di asfaltatura recenti. La situazione ha sollevato dubbi sulla qualità e sulla tempistica degli interventi di manutenzione effettuati.

Le attuali condizioni del tratto della strada comunale extraurbana Melfignana appena asfaltato insospettiscono il consigliere civico di opposizione Giuseppe Mainiero. Dopo un sopralluogo, ha acquisito tutte le carte. È venuto in possesso, così, anche della documentazione fotografica allegata all’atto di liquidazione del primo SAL (Stato Avanzamento Lavori) da 642.025 euro, che attesta l’esecuzione delle opere al 12 dicembre. La fattura è stata pagata il 9 febbraio. L’asfalto, come testimoniato dalle foto scattate dall’ex candidato sindaco civico, appare già ammalorato. I lavori sono stati effettuati a fine novembre. Il tratto interessato è lungo circa 4,5 km e collega la Sp 75 con la complanare della Statale 16, in prossimità dello svincolo di Borgo Incoronata. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

© Foggiatoday.it - Appena asfaltata e già dissestata: lo strano caso di via Melfignana sotto la lente di Mainiero

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