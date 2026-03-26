YouTube Premium condiviso | come funziona prezzo e come risparmiare

YouTube Premium condiviso permette a più utenti di usufruire del servizio pagando un solo abbonamento. Questa opzione è molto diffusa tra coloro che vogliono ridurre i costi, specialmente dopo l’aumento dei prezzi annunciato nel 2024. La formula consente di dividere il costo tra più persone, offrendo accesso a tutte le funzionalità del servizio senza singole sottoscrizioni.

YouTube Premium condiviso è uno dei modi più usati per risparmiare sull’abbonamento YouTube Premium, soprattutto dopo l’aumento dei prezzi nel 2024. Il piano individuale costa 13,99 euro al mese, ma con il piano Family condiviso il costo può scendere sotto i 5 euro. In questa guida trovi tutto quello che devi sapere: cosa include YouTube Premium, i prezzi aggiornati al 2026, come funziona il piano Family, come si condivide legalmente l’abbonamento e quanto si risparmia davvero rispetto a pagarlo da soli. Cos’è YouTube Premium e cosa include. YouTube Premium è l’abbonamento a pagamento di Google che trasforma l’esperienza su YouTube eliminando la pubblicità e aggiungendo funzioni che la versione gratuita non offre. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

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