Uomini e Donne la scelta di Sara è Alessio | mi fai stare bene | Video Witty Tv

Durante una puntata di Uomini e Donne, l’ex corteggiatrice e tronista ha annunciato la sua scelta. La decisione è ricaduta su un corteggiatore che ha detto di farla stare bene. La puntata si è conclusa con la comunicazione ufficiale della scelta, che ha lasciato i presenti e gli spettatori. La registrazione è stata trasmessa in modo da mostrare il momento della comunicazione.

Ad Uomini e Donne arriva a sorpresa la scelta di Sara. L’ex corteggiatrice di Flavio – poi promossa a tronista – ha concluso il suo percorso nel seguitissimo dating show di Maria De Filippi. Uomini e Donne, la scelta di Sara è Alessio. Durante l’ultima puntata di Uomini e Donne Sara ha sorpreso tutti facendo la scelta. La tronista, dopo essersi nuovamente confrontata con Matteo decide di comunicare la sua scelta. “ Penso che arrivati a questo punto l’unica sicurezza e certezza che ho è che mi fai stare bene. Alcune emozioni non si provano con chiunque, quindi se vuoi per me ce ne possiamo andare ” dice Sara. Naturalmente, come da previsioni, la scelta di Sara è Alessio che accetta ben volentieri. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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