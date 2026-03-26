Titolo Juve Borsa | quotazioni e info utili sulle azioni bianconere

La Juventus Football Club è una società quotata in borsa. Le quotazioni delle azioni vengono aggiornate regolarmente e rappresentano il valore di mercato del club. Le informazioni sulle azioni comprendono dati sulle variazioni di prezzo e sulle performance recenti, fornendo un quadro dettagliato sull’andamento finanziario della società nel mercato azionario.

Titolo Juve Borsa: Juventus FC è un club quotato in borsa. Ecco le informazioni utili sulle quotazioni del titolo e delle azioni Juve. Titolo Juve Borsa – Ecco tutte le informazioni sull’andamento in borsa delle quotazioni Juventus Football Club Spa. 1,99 EUR (-1,68%) Ore 1 7.35 del 26 MARZO 202 6. Apertura 2,04 Massimo 2,04 Minimo 1,99 Capitalizz. 834,14 Mln Chiusura prec. 2,03 Titolo Juve Borsa – Tutte le info in tempo reale per le quotazioni e le azioni Juve (Questo servizio viene aggiornato dalla nostra redazione con cadenza sporadica, solo ai fini giornalistici legati alla contemporaneità) TITOLO JUVE BORSA: FAQ INVESTITORI E AZIONISTI. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Juve in Borsa, l'offerta di Tehter fa volare il titolo: sospesa per eccesso di rialzoEffetto Tether a Piazza Affari. All'apertura della Borsa di lunedì 15 dicembre, l'eco mediatico dell'offerta di Paolo Ardoino recapitata venerdì 12 alla pec di Exor per rilevarne il 65.4% delle quote ... tuttosport.com

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