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Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Il denim tinto: artigianalità e la filosofia del ‘stonewashing’ naturale. La produzione di un jeans The Row non è mai un processo industriale standardizzato, ma si colloca in una tradizione sartoriale dove il tessuto stesso diventa il protagonista assoluto. Nel caso specifico dei modelli ‘Souxie’, l’attenzione si concentra su un denim in cotone tinto con metodo tradizionale, una scelta che segna immediatamente la differenza tra un capo di lusso e una produzione di massa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - The Row Jeans ‘souxie’: Cosa sapere prima dell’acquisto

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