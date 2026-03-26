Lorenzo Biagiarelli è uno chef noto nel settore televisivo e tra i food storyteller. È il futuro marito di Selvaggia Lucarelli e ha una presenza consolidata in programmi di cucina e gastronomia. La sua carriera si concentra sulla diffusione di ricette e tecniche culinarie attraverso vari mezzi di comunicazione.

Scopri chi è Lorenzo Biagiarelli, futuro marito di Selvaggia Lucarelli: chef, volto TV e food storyteller. Dalla cucina alla televisione, la sua carriera sorprende tutti. La vita privata di Selvaggia Lucarelli continua ad attirare l’attenzione del pubblico. Giornalista pungente, opinionista televisiva e presenza fissa nei talk più seguiti, negli ultimi anni ha condiviso sempre più spesso anche un lato più personale della sua vita: la relazione con Lorenzo Biagiarelli, oggi suo futuro marito. La loro storia d’amore è iniziata nel 2016 e, nel giro di poco tempo, si è trasformata in una delle relazioni più seguite del panorama mediatico italiano. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

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Selvaggia Lucarelli, Vita Privata: Chi E' E Che Lavoro Fa Il Marito!

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