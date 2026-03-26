La cantante ha pubblicato su Instagram Stories una foto che la ritrae in ambulanza, dopo un episodio avvenuto ieri a Milano. Poco dopo, ha condiviso un messaggio rivolto ai fan, rompendo il silenzio sulla vicenda. L’immagine mostra un'ambulanza con personale di emergenza a bordo. La cantante non ha fornito dettagli aggiuntivi sulla sua condizione o sulle cause del malore.

Pochi minuti fa la cantante Rosalia ha condiviso nelle sue sue stories Instagram una foto di lei in ambulanza, dopo la brutta avventura di ieri a Milano. L’artista si è esibita all’Unipol Forum di Assago per la sua unica data italiana, ma ha interrotto il concerto a causa di un’intossicazione alimentare. Nel post Rosalia ha rassicurato i fan spiegando che sta meglio e ha ringraziato gli spettatori del suo concerto “per la comprensione”. Rosalia in ambulanza dopo il concerto a Milano (Instagram) Nella foto Rosalia è stesa in barella, in ambulanza e appare visibilmente provata ma serena. In una mano regge una flebo, mentre con l’altra fa il “pollice” all’obiettivo. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Rosalía rompe il silenzio dopo il malore: la foto in ambulanza e cosa ha detto ai fan

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