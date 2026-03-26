Ring 4K | zoom 10x e visione notturna per la tua sicurezza

Ring ha annunciato un nuovo videocitofono dotato di registrazione in risoluzione 4K e zoom ottico 10x. Il dispositivo utilizza alimentazione a batteria e include funzionalità di visione notturna. La presentazione è stata comunicata tramite un evento dedicato ai prodotti tecnologici di sicurezza domestica.

Ring ha appena svelato un nuovo standard tecnologico con il primo videocitofono a batteria capace di registrare in risoluzione 4K. Il dispositivo, denominato Battery Doorbell Pro, rappresenta un salto qualitativo rispetto alle versioni precedenti che si fermavano a 1536p. La disponibilità per il mercato italiano è confermata: l’ordinazione è attiva su Amazon e le spedizioni partiranno tra fine aprile e inizio maggio. Questo lancio non è isolato ma fa parte di un’ampia gamma che include modelli con risoluzione 2K e versioni cablate. L’evoluzione della sicurezza domestica. Il cuore di questa innovazione risiede nella tecnologia Retinal 4K, una soluzione che permette uno zoom avanzato fino a 10 volte. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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