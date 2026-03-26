Recensione aspirapolvere Dyson PencilVac | innovativo originale e maneggevole
Dopo la presentazione ufficiale avvenuta alcune settimane fa, abbiamo avuto l'opportunità di testare il nuovo modello di aspirapolvere Dyson PencilVac. Si tratta di un dispositivo caratterizzato da un design compatto e leggero, pensato per facilitare le operazioni di pulizia quotidiana. La prova si è concentrata sulle sue funzionalità, sulla maneggevolezza e sulla capacità di aspirazione in diverse situazioni domestiche.
Giorgia canta 'Il cielo in una stanza' di Gino Paoli: "Schietto e sincero. Grata di averlo incontrato" Dopo la presentazione di qualche tempo fa, è arrivato il momento della nostra prova del nuovo Dyson PencilVac. Denominazione che nasce dall’unione delle parole “Pencil” (matita in inglese) e “vacuum” (aspirapolvere). Si tratta del modello più sottile al mondo, con forme che ricordano quelle di una scopa tradizionale. Un prodotto davvero innovativo, dall'originale design e dall'elevata maneggevolezza. Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche e le prestazioni del nuovo aspirapolvere Dyson PencilVac. Il PencilVac colpisce al primo sguardo per le sue forme davvero originali. 🔗 Leggi su Today.it
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