Dopo la presentazione ufficiale avvenuta alcune settimane fa, abbiamo avuto l'opportunità di testare il nuovo modello di aspirapolvere Dyson PencilVac. Si tratta di un dispositivo caratterizzato da un design compatto e leggero, pensato per facilitare le operazioni di pulizia quotidiana. La prova si è concentrata sulle sue funzionalità, sulla maneggevolezza e sulla capacità di aspirazione in diverse situazioni domestiche.

Giorgia canta 'Il cielo in una stanza' di Gino Paoli: "Schietto e sincero. Grata di averlo incontrato" Dopo la presentazione di qualche tempo fa, è arrivato il momento della nostra prova del nuovo Dyson PencilVac. Denominazione che nasce dall’unione delle parole “Pencil” (matita in inglese) e “vacuum” (aspirapolvere). Si tratta del modello più sottile al mondo, con forme che ricordano quelle di una scopa tradizionale. Un prodotto davvero innovativo, dall'originale design e dall'elevata maneggevolezza. Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche e le prestazioni del nuovo aspirapolvere Dyson PencilVac. Il PencilVac colpisce al primo sguardo per le sue forme davvero originali. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Recensione aspirapolvere Dyson PencilVac: innovativo, originale e maneggevole

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Recensione Dyson PENCILVAC: l'aspirapolvere più sottile di sempre

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