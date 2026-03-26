Quanto costa oggi l’energia elettrica?
In Italia, il costo dell’energia elettrica nel mercato libero si basa sul Prezzo Unico Nazionale (PUN), che indica il prezzo di riferimento all’ingrosso dell’energia nel paese. Questo valore viene aggiornato quotidianamente e rappresenta il punto di partenza per calcolare le tariffe praticate ai consumatori. La variazione del PUN influisce direttamente sui prezzi finali dell’energia elettrica per le utenze domestiche e aziendali.
Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Questo valore, espresso originariamente in euroMWh, è il riferimento per i fornitori del mercato libero che poi aggiungono costi di commercializzazione, gestione e margini. Analizzando i dati più recenti, il PUN del 26 Marzo 2026 si attesta a 0,144 €kWh (144,048499 €MWh), segnando un incremento rispetto ai mesi precedenti. Nel mercato libero, le offerte possono essere sia a prezzo fisso che variabile, spesso indicizzate proprio al PUN. Questo significa che le famiglie che hanno scelto il mercato libero possono vedere variazioni anche significative in bolletta, a seconda dell’andamento del prezzo all’ingrosso. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
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