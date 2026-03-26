Prove equipollenti | costruire verifiche efficaci e inclusive nella scuola secondaria di 2° grado

Sono stati organizzati due incontri in diretta per approfondire l’uso delle prove equipollenti rivolte agli studenti con disabilità nelle scuole superiori. Durante gli appuntamenti si parlerà di come realizzare verifiche che siano efficaci e inclusive, rispettando le esigenze di tutti gli studenti. L’obiettivo è fornire strumenti utili a docenti e operatori scolastici per migliorare le pratiche di valutazione.

Due incontri in diretta dedicati all’approfondimento delle prove equipollenti per studenti e studentesse con disabilità nella scuola secondaria di secondo grado. Costruire una prova equipollente efficace non è solo una questione normativa: richiede metodo, creatività didattica e coerenza con il PEI. Questo ciclo di due webinar nasce per rispondere a queste esigenze, offrendo ai docenti. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Materie scientifiche nella scuola secondaria di secondo grado: ciclo di webinar gratuiti DeascuolaL’insegnamento delle materie scientifiche nella scuola secondaria di secondo grado è oggi al centro di importanti sfide: promuovere il pensiero... Tutto quello che riguarda Prove equipollenti Discussioni sull' argomento Prove equipollenti: costruire verifiche efficaci e inclusive nella scuola secondaria di 2° grado; Eco-Quiz 2026, adesioni entro il 15 aprile: educazione finanziaria e gestione dei rischi per le scuole medie; Domanda mobilità 2026 docenti, vincoli, deroghe e non solo: tutte le info utili. QUESTION TIME con Semeraro; Giorno del ricordo e scuole inadempienti, una docente: A rischio libertà di insegnamento. Interrogazione parlamentare con informazioni non verificate. Prove equipollenti: costruire verifiche efficaci e inclusive nella scuola secondaria di 2° gradoDue incontri in diretta dedicati all’approfondimento delle prove equipollenti per studenti e studentesse con disabilità nella scuola secondaria di secondo grado. Costruire una prova equipollente effic ... orizzontescuola.it Due incontri in diretta dedicati all’approfondimento delle prove equipollenti per studenti e studentesse con disabilità nella scuola secondaria di secondo grado. Costruire una prova equipollente efficace non è solo una questione normativa: richiede metod… x.com