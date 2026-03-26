Prezzo gas al metro cubo oggi

Da quifinanza.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi il prezzo del gas al metro cubo si aggira intorno a una cifra specifica, aggiornata quotidianamente e consultabile tramite fonti ufficiali. Questo dato permette di conoscere l’andamento dei costi energetici e valutare eventuali variazioni nelle bollette domestiche. La cifra corrente rappresenta un elemento di riferimento per cittadini e professionisti che monitorano i prezzi del mercato energetico.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente rappresenta un indicatore fondamentale per comprendere l’andamento delle bollette domestiche e pianificare le proprie spese energetiche. Sapere quanto si paga per ogni metro cubo di gas consente alle famiglie di valutare l’impatto dei consumi sul bilancio mensile e di scegliere con maggiore consapevolezza tra le offerte del mercato tutelato e libero. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 26 Marzo 2026 è fissato da ARERA in 0,376788 €Smc (dato aggiornato a febbraio 2026). A questo importo si aggiungono i costi di trasporto, gli oneri di sistema e le imposte, che variano in base ai consumi e alla località dell’utente. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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