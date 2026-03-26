Oggi il prezzo del gas al metro cubo si aggira intorno a una cifra specifica, aggiornata quotidianamente e consultabile tramite fonti ufficiali. Questo dato permette di conoscere l’andamento dei costi energetici e valutare eventuali variazioni nelle bollette domestiche. La cifra corrente rappresenta un elemento di riferimento per cittadini e professionisti che monitorano i prezzi del mercato energetico.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente rappresenta un indicatore fondamentale per comprendere l’andamento delle bollette domestiche e pianificare le proprie spese energetiche. Sapere quanto si paga per ogni metro cubo di gas consente alle famiglie di valutare l’impatto dei consumi sul bilancio mensile e di scegliere con maggiore consapevolezza tra le offerte del mercato tutelato e libero. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 26 Marzo 2026 è fissato da ARERA in 0,376788 €Smc (dato aggiornato a febbraio 2026). A questo importo si aggiungono i costi di trasporto, gli oneri di sistema e le imposte, che variano in base ai consumi e alla località dell’utente. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Prezzo gas al metro cubo oggi

Piano a induzione vs gas: il confronto choc sui consumi in cucina!

Altri aggiornamenti su Prezzo gas al metro cubo oggi

Temi più discussi: Metano auto 2026: prezzi regione per regione; Aggiornamento PUN e PSV di oggi, venerdì 20 marzo; Gli effetti della guerra sulle bollette di luce e gas: I rincari ci costeranno 350 euro; Aggiornamento indici PUN luce e PSV gas, Martedì 24 marzo 2026.

Il gas c'è, il problema è il prezzo. I danni dei missili iraniani per l'ItaliaL'impianto colpito in Qatar è quello che rifornisce Edison per il 10% del fabbisogno energetico italiano. Gli stoccaggi andranno riempiti in estate comprando a spot anziché ai prezzi fissati dal contr ... ilfoglio.it

Bollette luce e gas, perché al momento il prezzo variabile batte il fissoLa spesa media nelle principali città italiane si attesta a 1.644 euro annui, in aumento rispetto alla bolletta media di appena due mesi fa, pari ad una ... repubblica.it

#Vergara, valutazione in aumento. Il Napoli fissa un prezzo molto alto Da inizio stagione (o più precisamente dall'ultimo aggiornamento di dicembre 2025, quando il suo valore di mercato era di 2,5 milioni di euro), il classe 2003 ha visto schizzare la propria - facebook.com facebook

Il gas c'è, il problema è il prezzo. I danni dei missili iraniani per l'Italia. Di @DavideMattone x.com