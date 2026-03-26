Oggi, nel settore degli oroscopi, si sono diffusi gli aggiornamenti di Paolo Fox dedicati ai segni della Bilancia, dello Scorpione, del Sagittario, del Capricorno, dell’Acquario e dei Pesci. Le previsioni si riferiscono alla giornata di giovedì 26 marzo 2026 e sono state pubblicate online, offrendo indicazioni sulle tendenze di ciascun segno per la giornata.

Oroscopo Paolo Fox oggi Giovedì 26 marzo 2026 Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’ oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 26 marzo 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online: BILANCIA Cari Bilancia, giornata di riequilibrio interiore per molti di voi. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 26 marzo 2026

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