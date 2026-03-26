Oroscopo di oggi 26 marzo 2026 secondo Barbanera | le previsioni per tutti i segni

Da feedpress.me 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, 26 marzo 2026, l'oroscopo di Barbanera fornisce previsioni dettagliate per ciascun segno zodiacale. La giornata si apre con l'influenza di determinati pianeti che influenzano le attività quotidiane e le relazioni. Le previsioni si concentrano su aspetti come il lavoro, la salute e i rapporti interpersonali, offrendo indicazioni specifiche per ciascun segno.

A cura di Barbanera Aggiornato il 26 marzo 2026 Ariete. 213 – 204 Acqua e Terra, gli elementi che oggi si contendono il cielo, spegnendo un po’ il nostro Fuoco. In sintesi l’azione è centripeta, rivolta all’interno. Possibile qualche mugugno in famiglia. È un momento da vivere così come viene, malumore incluso. Toro. 214 – 205 Con la Luna e Giove in Cancro, tutto scorre serenamente. Portiamo a conclusione molte incombenze e incanaliamo le emozioni verso scopi creativi. Se qualche ingranaggio in famiglia si è inceppato, troviamo il modo e le parole per una riconciliazione. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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