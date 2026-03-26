Oroscopo di oggi 26 marzo 2026 secondo Barbanera | le previsioni per tutti i segni

Oggi, 26 marzo 2026, l'oroscopo di Barbanera fornisce previsioni dettagliate per ciascun segno zodiacale. La giornata si apre con l'influenza di determinati pianeti che influenzano le attività quotidiane e le relazioni. Le previsioni si concentrano su aspetti come il lavoro, la salute e i rapporti interpersonali, offrendo indicazioni specifiche per ciascun segno.

A cura di Barbanera Aggiornato il 26 marzo 2026 Ariete. 213 – 204 Acqua e Terra, gli elementi che oggi si contendono il cielo, spegnendo un po’ il nostro Fuoco. In sintesi l’azione è centripeta, rivolta all’interno. Possibile qualche mugugno in famiglia. È un momento da vivere così come viene, malumore incluso. Toro. 214 – 205 Con la Luna e Giove in Cancro, tutto scorre serenamente. Portiamo a conclusione molte incombenze e incanaliamo le emozioni verso scopi creativi. Se qualche ingranaggio in famiglia si è inceppato, troviamo il modo e le parole per una riconciliazione. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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