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Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Traforatura e nappa: l’artigianalità che giustifica il prezzo. La vera essenza della ballerina ‘Plume’ risiede nella scelta dei materiali e nella precisione costruttiva, elementi che trasformano un semplice oggetto di moda in un investimento duraturo. La tomaia è realizzata in nappa traforata, una scelta che non è estetica ma funzionale alla traspirazione del piede, garantendo comfort anche durante le ore più calde. Questo tipo di lavorazione richiede una maestria artigianale specifica, dove ogni foro deve essere posizionato con precisione millimetrica per non compromettere la struttura della scarpa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Miu Ballerina ‘plume’: Recensione Completa

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