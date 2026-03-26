Alle prime ore del 26 marzo 2026, alle 6:15, le previsioni meteo indicano che nel nord Italia i cieli sono prevalentemente sereni o poco nuvolosi. Le temperature sono stabili e non sono segnalate precipitazioni significative. La giornata dovrebbe presentarsi con condizioni di tempo asciutto e buona visibilità nella regione.

meteo per ritrovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino cieli sereni o poco nuvolosi e bassi tra Liguria e basso Piemonte al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con molte nubi in transito a partire dai settori occidentali al centro giardino stabilità prevalenza dei con cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio instabilità momento a partire dai settori appenninici con precipitazioni sparse tempo invariato altrove in serata in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con Cieli poco o irregolarmente nuvolosi al mattino nubi basse. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 26-03-2026 ore 06:15

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