Meteo che tempo farà | le previsioni della protezione civile

Le previsioni meteo per venerdì 27 e sabato 28 marzo sono state pubblicate dalla Protezione Civile e sono state aggiornate al 26 marzo. Le informazioni riguardano le condizioni atmosferiche attese nei prossimi giorni e sono disponibili sul sito ufficiale dell'ente.

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per venerdì 27 e sabato 28 marzo, pubblicate sul sito della Protezione Civile e aggiornate al 26 marzo. Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, “è in discesa alle nostre latitudini una massa di aria fredda di matrice artica associata ad una saccatura con asse meridiano che va dalle Isole Svalbard fino al Mar Tirreno. Ad essa è associato un sistema frontale a carattere freddo a cui saranno associati fenomeni temporaleschi e nevicate a quote collinari sull'Umbria”. Per quanto riguarda l'Umbria venerdì 27 marzo “ancora precipitazioni, a prevalente carattere nevoso, lungo la dorsale appenninica, coinvolgendo i versanti fino a 400-600m, con quota neve in progressiva risalita fino a 900-1000m in serata. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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