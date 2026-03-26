Lotto e Superenalotto estrazioni di Oggi giovedì 26 marzo 2026 | numeri e combinazione vincente

Oggi giovedì 26 marzo 2026 si sono svolte le estrazioni del Lotto e del Superenalotto. I numeri vincenti sono stati annunciati alle 20:00, con l’estrazione del 10eLotto serale che si è conclusa alle 19:30. Nell’estrazione precedente, tenutasi martedì 24 marzo 2026, nessuno ha centrato né il 6 né il 5+.

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedì 24 marzo 2026, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 41 (93) 11 (76) 67 (66) 42 (60) 70 (58) Cagliari: 41 (71) 26 (65) 72 (54) 38 (54) 20 (48) Firenze: 47 (83) 90 (73) 33 (54) 80 (50) 37 (48) Genova: 70 (71) 28 (65) 66 (53) 2 (53) 46 (47) Milano: 45 (83) 85 (69) 20 (65) 40 (59) 32 (59) Napoli: 40 (78) 28 (73) 22 (62) 1 (57) 47 (51) Palermo: 46 (75) 45 (72) 27 (61) 79 (57) 16 (55) Roma: 81... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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