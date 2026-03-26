le prime pagine di oggi

Oggi le prime pagine riportano le dimissioni di un esponente politico, mentre vengono descritti i colloqui in corso tra Iran e Stati Uniti. Nella cronaca locale si segnala un episodio di aggressione a una professoressa, che è stata accoltellata in un'area pubblica. Questi fatti compongono il quadro delle notizie di oggi, senza analisi o commenti.

Le dimissioni di Santanchè, i negoziati fra Iran e Stati Uniti, la professoressa accoltellata a scuola, e la condanna di Meta e Google per la dipendenza dai social Le dimissioni della ministra del Turismo Santanchè, il giorno dopo la richiesta che si dimettesse da parte della presidente del Consiglio Meloni e le dimissioni del sottosegretario alla Giustizia Delmastro e della capa di gabinetto dello stesso ministero Bartolozzi, sono la notizia in apertura su tutti i giornali di oggi; nei titoli molti sottolineano il tono polemico contenuto nella sua lettera, nella quale scrive di pagare anche per colpe di altri. I giornali sportivi presentano la partita di stasera fra Italia e Irlanda del Nord per le qualificazioni ai prossimi Mondiali maschili di calcio. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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RASSEGNA STAMPA 26 MARZO 2026. QUOTIDIANI NAZIONALI ITALIANI PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI OGGI

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