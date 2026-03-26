Le Déluge | Gli ultimi giorni di Maria Antonietta – Recensione

Nel 1792, durante la Rivoluzione francese, il re Luigi XVI e sua moglie Maria Antonietta furono arrestati e rinchiusi nella Torre del Tempio insieme ai loro figli. La scena segna il crollo dell’Antico Regime e l’inizio di un nuovo assetto politico in Francia. Questo evento rappresenta uno dei momenti chiave della rivoluzione, che portò alla fine del potere monarchico assoluto nel paese.

Nel 1792 la Rivoluzione francese ha messo definitivamente fine all’Antico Regime, con il sovrano Luigi XVI e sua moglie Maria Antonietta che vengono arrestati insieme ai figli e rinchiusi nella Torre del Tempio. Lontani dall’amata Versailles e privati di ogni privilegio, gli ormai ex regnanti attendono il processo e l’ipotetica condanna in uno spazio chiuso, spoglio, quasi sospeso nel tempo. In mezzo alla violenza, fuori campo, che sconquassava un Paese ancora provato dagli esiti della rivolta, Le Déluge: Gli ultimi giorni di Maria Antonietta osserva il lento sgretolarsi non soltanto della monarchia, ma anche di un’identità e di un nucleo familiare prossimo a crollare sotto il peso dei propri sbagli e di quel domani che avanza, tanto crudele quanto necessario. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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