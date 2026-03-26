Una friggitrice ad aria di grandi dimensioni sta guadagnando popolarità su Amazon, con oltre 24.000 recensioni. Tra le sue funzioni, permette di preparare l’arrosto, offrendo una soluzione alternativa alla cottura tradizionale. Il modello in questione è della marca Chefman Rotisserie, noto per la sua capacità di preparare vari piatti, incluso l’arrosto, con facilità.

L'arrosto si può preparare con la friggitrice ad aria? La risposta è sì e c’è un modello che ne è la dimostrazione! Si tratta della friggitrice ad aria Chefman Rotisserie che sta scalando le classifiche di vendita su Amazon e ha conquistato più di 24mila recensioni. Una friggitrice digitale multifunzionale da 10 litri con girarrosto integrato, touch screen e ben 17 programmi di cottura preimpostati. Un elettrodomestico tuttofare, capace di sostituire il forno, il girarrosto, il disidratatore e persino il forno a convezione tradizionale, occupando poco spazio e consumando meno energia. Prima di continuare: su Telegram abbiamo tre canali aggiornati ogni giorno con le migliori offerte selezionate dalla redazione. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - L’arrosto nella friggitrice ad aria? Sì può fare, con questo modello XL, formato famiglia, che sta scalando le classifiche Amazon

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