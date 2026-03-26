Tra due mesi, i cittadini di Viareggio andranno alle urne per eleggere il nuovo sindaco, in sostituzione di un'amministrazione che ha governato per dieci anni. La campagna elettorale vede la formazione di alleanze tra quattro candidati, ognuno con il proprio progetto e il proprio gruppo di sostenitori. Le elezioni rappresentano un passaggio importante per il futuro amministrativo della città.

Fra due mesi i viareggini saranno chiamati alle urne per scegliere il nuovo sindaco dopo i dieci anni delghingariani. Una pesante eredità – comunque la si veda – che ha finito con lo shakerare come in un enorme frullatore la politica cittadina. Ne è uscito fuori un cocktail tutto particolare di quattro candidati sindaci (di cui tre donne) e di una serie di alleanze, diciamo fluide, che appaiono come un unicum nel panorama politico nazionale, dove il Campo largo un po’ si restringe e il centrodestra senza candidati ufficiali ‘si nasconde‘ in un listone civico; dove i vecchi amici diventano nemici e quelli che erano avversari un tempo, oggi sono alleati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La sfida per Viareggio. Un cocktail di alleanze con quattro candidati

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