La programmazione della settimana al cinema Esperia

Dal 25 marzo all'1 aprile, al cinema Esperia di Padova, sono previste diverse proiezioni cinematografiche. La programmazione include film di vario genere e durata, con spettacoli distribuiti durante tutta la settimana. L'elenco completo delle pellicole e degli orari è consultabile sul sito ufficiale o presso la biglietteria del cinema.

Di seguito tutta la programmazione in programma dal 25 marzo all'1 aprile al Cinema Esperia di Padova. Dom 29.03 (16) = IN SCATOLA (teatro)Dom 29.03 (18.30) = LA MATTINA SCRIVODom 29.03 (21) = UN POETA (evento) Continua la vendita all casse dell'abbonamento del Cinema Esperi: 10 ingressi a 45 euro. Valido fino a 2 ingressi a spettacolo. Indipendentemente dalla data stampata nella tessera, scade alla consumazione degli ingressi previsti senza limiti di tempo. L'occupazione di FiumeReika da parte di Gabriele D'Annunzio esplorata dal regista originario della città in un viaggio pieno di energia e fieramente "punk". Il 12 settembre 1919, circa 300 soldati sotto la guida di D'Annunzio entrano nella città di FiumeRijeka, per annetterla all'Italia: 16 mesi di uno dei più singolari assedi di sempre. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - La programmazione della settimana al cinema Esperia Altri aggiornamenti su La programmazione della settimana al... Discussioni sull' argomento La programmazione della settimana al cinema Esperia dal 18 al 25 marzo 2026; La programmazione della settimana al cinema Esperia dal 25 marzo all'1 aprile 2026; Martedì al cinema a quattro euro il 17 marzo 2026; Cinema Esperia a Bastia Umbra tra affetti e speranze. La programmazione della settimana al cinema EsperiaContinua la vendita all casse dell'abbonamento del Cinema Esperi: 10 ingressi a 45 euro. Valido fino a 2 ingressi a spettacolo. Indipendentemente dalla data stampata nella tessera, scade alla consumaz ... padovaoggi.it All’incrocio tra viale Suzzani e viale Esperia, nel quartiere Bicocca di Milano, prende forma un importante progetto di riqualificazione urbana che trasforma l’ex Manifattura Tabacchi in un nuovo spazio residenziale e sociale - facebook.com facebook All’incrocio tra viale Suzzani e viale Esperia, nel quartiere Bicocca di Milano, prende forma un importante progetto di riqualificazione urbana che trasforma l’ex Manifattura Tabacchi in un nuovo spazio residenziale e sociale x.com