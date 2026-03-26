Incontri Principali | come completare le sfide Nazionali con pochi crediti e sbloccare il Mega-pacchetto!

Si ritorna l’appuntamento settimanale dedicato ai giocatori che desiderano completare le sfide nazionali con pochi crediti e sbloccare il Mega-pacchetto. L’obiettivo è aiutare chi vuole ottenere giocatori rari senza dover spendere troppo, offrendo strategie e suggerimenti pratici per ottimizzare il progresso nel gioco senza grandi investimenti.

Torna l’appuntamento fisso per chi vuole fare “rifornimento” di giocatori rari senza svuotare il portafoglio. Gli Incontri Principali di questa settimana sono dedicati alle sfide internazionali, con un occhio di riguardo allo scontro Ucraina vs Svezia che segue i nuovi Showdown di Tsygankov e Lindelöf. Il Premio Finale: Mega-pacchetto (Scambiabile!). Completando tutte e quattro le sfide, riceverai un Mega-pacchetto, uno dei migliori per trovare carte con valutazione alta (fodder) o, con un pizzico di fortuna, un giocatore della promo Answer the Call. Analisi delle 4 Sfide. 1. Turchia vs Romania. Requisiti: Min. 1 giocatore turco o rumeno, massimo 3 giocatori dello stesso campionato. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

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