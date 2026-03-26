Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Il prezzo del PUN, il Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica, è stato aggiornato al 26 marzo 2026 e si attesta a 0,144 euro per kilowattora. Nell’arco della giornata sono state registrate variazioni orarie, senza specificare i dettagli delle oscillazioni. Il dato rappresenta il valore più recente disponibile per il mercato dell’energia elettrica in Italia.

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica aggiornato al 26 Marzo 2026 si attesta a 0,144 €kWh. Analizzando le variazioni orarie della giornata precedente (25 Marzo 2026), il prezzo minimo registrato è stato di 0,127 €kWh (ore 2), mentre il massimo ha raggiunto 0,173 €kWh (ore 20). Le ore più economiche per il consumo di energia sono state quelle notturne e della prima mattina (in particolare tra le 2:00 e le 5:00), mentre il picco di costo si è verificato nella fascia serale, tra le 19:00 e le 22:00. Queste dinamiche evidenziano come la gestione dei consumi possa incidere sensibilmente sulla spesa energetica delle famiglie e delle imprese. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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