Un’operazione di storia e di memoria. Il filo dei ricordi, dell’amicizia, della stima e della condivisione lavorativa riaffiora nella quotidianità e nei segreti di una redazione. C'è questo ed altro ancora nel libro (Minerva Edizioni) “I quattro Gianni. Brera, Clerici, Minà, Mura e lo sport di Repubblica” a firma di Giuseppe Smorto, reggino, già caporedattore, vicedirettore e direttore dell’edizione on line del quotidiano fondato da Eugenio Scalfari. «Avevo da sempre in mente di dedicare un lavoro a questi quattro colleghi immortali con i quali ho avuto la fortuna immensa di lavorare e di crescere», esordisce l’autore, chiacchierando a “Spazio Open” con l’editore Franco Arcidiaco e con il giornalista Antonio Marino. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - “I quattro Gianni” che hanno scritto la storia del giornalismo

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