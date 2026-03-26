Ecco una selezione dei libri più rilevanti pubblicati nel 2026 fino a oggi. La lista è stata stilata dai redattori di GQ Italia, che hanno scelto le opere più significative del settore editoriale. Quando si acquista uno di questi titoli tramite i link forniti, Condé Nast può ricevere una commissione di affiliazione.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Ormai entrati da qualche mese nel nuovo anno, possiamo chiederci quali siano i migliori libri del 2026 (al momento). Ecco quindi, la consueta rubrica di consigli letterari, che cerca di guidarvi nel mare magnum di uscite che affollano gli scaffali delle librerie selezionando il meglio di quanto proposto dalle case editrici italiane. Nell' elenco troverete alcuni mostri sacri, qualche esordio, delle riconferme, libri importanti da troppo tempo assenti dai cataloghi, saggistica, graphic novel, romanzi, meme, riflessioni, storia e contemporaneità. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - I migliori libri del 2026 (a oggi)

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