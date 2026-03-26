I film della settimana scelti da Internazionale 

Anker (Kaas) torna in libertà dopo aver scontato quindici anni di carcere per una rapina. Seguendo le sue istruzioni, il bottino del colpo è stato seppellito dal fratello Manfred (Mikkelsen), affetto da disturbo della personalità. Anker spera di recuperare il denaro, peccato che Manfred ora vuol essere chiamato John, è convinto di essere John Lennon e dice di non sapere dove sono i soldi. La prima parte del film è frenetica e divertente, anche se è chiaro che il disturbo di Manfred è usato per scopi comici, cosa che potrebbe dare fastidio a qualcuno. Il resto della storia si svolge nella grande casa d’infanzia dei due fratelli, isolata nel bosco, trasformata in un b&b dai nuovi proprietari. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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