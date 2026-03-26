I cinque eventi da non perdere nel fine settimana

Nel fine settimana a Parma e provincia si svolgono cinque eventi tra mostre, teatro e esposizioni di arte moderna e contemporanea. Le iniziative sono previste da venerdì 27 a domenica 29 marzo e rappresentano un’offerta culturale diversificata per il pubblico locale e i visitatori. Le manifestazioni si svolgono in diverse location della zona, coinvolgendo istituzioni e spazi espositivi dedicati alle arti visive e performative.

Grandi mostre, teatro, arte moderna e contemporanea. Gli appuntamenti a Parma e provincia da venerdì 27 a domenica 29 marzo. Grandi mostre, teatro, arte moderna e contemporanea. Gli appuntamenti a Parma e provincia da venerdì 27 a domenica 29 marzo. La mostra “Bernardo Bertolucci. Il Novecento” verrà inaugurata venerdì 27 marzo e sarà visitabilie fino al 26 luglio presso il Palazzo del Governatore di Parma, e celebra il cinquantesimo compleanno del film Novecento di Bernardo Bertolucci. E' promossa dal Comune di Parma e dalla Fondazione Bernardo Bertolucci, per la cura di Gabriele Pedullà e della casa editrice Electa, con la partecipazione della Regione Emilia-Romagna e con il sostegno di Iren, Smeg e Barilla. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - I cinque eventi da non perdere nel fine settimana Weekend di sport in diretta su Sky: non perdere nulla! Altri aggiornamenti su I cinque eventi da non perdere nel fine... Discussioni sull' argomento I cinque eventi da non perdere nel fine settimana; Parigi - Île-de-France: ecco 5 eventi di street art da non perdere questa primavera; Weekend a Roma: 14 eventi da non perdere sabato 21 e domenica 22 marzo; Torino Jazz Festival 2026: 5 cose da non perdere. Insulta e picchia il padre per almeno cinque anni, 40enne arrestato dopo condanna Per un quarantenne disoccupato di Grotte si sono aperte le porte del carcere “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento... - facebook.com facebook È stata condannata a cinque anni e quattro mesi per sequestro di persona Rosa Vespa, la donna che il 21 gennaio 2025 rapì una neonata dalla clinica del 'Sacro Cuore' di Cosenza. A stabilirlo, il gip del Tribunale di Cosenza all'esito del processo in abbrevi x.com