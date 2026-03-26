Guida | Balenciaga Shopping ‘le City Mini’

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Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Arena e Ottone: la giustapposizione tra morbidezza e industrial design. L’analisi della Balenciaga Shopping ‘Le City Mini’ rivela una curiosa dialettica materica che definisce l’estetica contemporanea del brand. Il cuore di questa borsa risiede nella scelta della pelle di agnello Arena, un materiale noto per la sua morbidezza tattile e la superficie liscia, che si oppone direttamente alla durezza e al peso dell’hardware in ottone. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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