Fioritura dei ciliegi al Laghetto dell’Eur | qual è la situazione

La fioritura dei ciliegi al Laghetto dell’Eur è diventata un evento molto atteso dalla comunità locale. Negli ultimi giorni, gli alberi in fiore hanno attirato numerosi visitatori e fotografi che hanno documentato la trasformazione del paesaggio. La fioritura dura generalmente poche settimane, durante le quali le piante si colorano di fiori rosa e bianchi, creando un’atmosfera suggestiva nel parco.

AGGIORNAMENTO La fioritura dei ciliegi giapponesi è ormai diventata uno spettacolo imperdibile anche per i romani. Ecco qual è la situazione aggiornata al Laghetto dell’Eur e quando aspettarsi il momento migliore. All’ Parco Centrale del Lago dell’EUR, uno dei luoghi più suggestivi della primavera romana, lo spettacolo è ufficialmente iniziato: i fiori dei Sakura Yoshino sono ormai dischiusi. Le gemme dei celebri Prunus × yedoensis ‘Somei-Yoshino’ hanno iniziato ad aprirsi in modo evidente e i primi alberi mostrano già una fioritura ben visibile lungo il suggestivo Viale del Giappone. Secondo gli ultimi aggiornamenti, la fioritura totale dura circa due settimane: questo è il periodo che va dalla completa apertura dei primi fiori fino alla loro caduta. 🔗 Leggi su Funweek.it Aggiornamenti e notizie su Fioritura dei ciliegi al Laghetto... Temi più discussi: Una sera sotto i ciliegi in fiore; All’ombra dei ciliegi in fiore: dal 19 marzo al 1° aprile 2026 alla Reggia di Venaria (data di conclusione indicativa); Sembra il Giappone ma è una Reggia in Piemonte. Con 100 ciliegi in fiore; Hanami a Roma 2026: dove ammirare la fioritura dei ciliegi giapponesi, dall'Orto Botanico al laghetto dell'Eur. Fioritura dei ciliegi a Venaria Reale, aperture anche notturne: gli orari e cosa sapereLeggi su Sky TG24 l'articolo Fioritura dei ciliegi a Venaria Reale, aperture anche notturne: gli orari e cosa sapere ... tg24.sky.it Dal 21 marzo al 6 aprile Torino diventa KyotoSe siete rimasti incantati dalle fioriture di ciliegio a Kyoto, sappiate che non c’è bisogno di prendere un aereo e farsi 12 ore di volo per ammirarle. Dal 21 marzo al 6 aprile alla Reggia di Venaria ... r101.it Fioritura nel Parco Piemonte - Torino - facebook.com facebook La primavera sboccia a Bologna: ecco dove ammirare la fioritura primaverile tra parchi, strade e piazze dentro e fuori il centro storico visiter.it/gl4v #BolognaWelcome #inEmiliaRomagna Ph. @BolognaWelcome x.com