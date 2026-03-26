Estrazioni Lotto Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 26 marzo 2026 | numeri ritardatari e jackpot

Oggi, giovedì 26 marzo 2026, sono stati annunciati i numeri estratti per Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Sono stati riportati i numeri vincenti, insieme ai numeri che sono assenti da più estrazioni, noti come ritardatari. Sono stati inoltre comunicati i valori dei jackpot di ciascun gioco. I risultati sono disponibili immediatamente dopo le estrazioni, che si sono svolte nelle rispettive sedi di assegnazione.

Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi giovedì 26 marzo 2026 sono in programma a partire dalle ore 20. Numeri ritardatari prima dell’estrazione Numeri frequenti prima dell'estrazione I numeri delle scorse edizioni Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato Come si gioca e quando avvengono le estrazioni Numeri ritardatari prima dell’estrazione Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo. Il numero più atteso è l’81 sulla ruota di Roma, che non esce da ben 100 estrazioni. Numeri frequenti prima dell’estrazione Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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