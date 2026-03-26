In Italia, la regione del Sud registra un aumento dei casi di epatite A rispetto agli anni precedenti. La diffusione della malattia ha portato a un avviso che invita a evitare alcuni alimenti considerati potenzialmente a rischio. La situazione si sta aggravando, con un incremento dei contagi che coinvolge un’area geografica che fino a ora aveva registrato numeri più contenuti.

Nel Sud Italia si registra un incremento dei casi di epatite A, con numeri in crescita rispetto agli anni recenti. Le autorità sanitarie stanno seguendo l’andamento dei contagi e hanno intensificato controlli e indicazioni operative per limitare la diffusione del virus. I dati disponibili descrivono una circolazione non circoscritta a episodi isolati: oltre alle aree maggiormente colpite, emergono segnalazioni anche in altre regioni, elemento che mantiene alta l’attenzione sul fronte della prevenzione. Picco di epatite A: ricoveri e nuovi casi. All’Ospedale Cotugno risultano 60 pazienti ricoverati per epatite A, con tre persone attualmente in pronto soccorso. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Epatite, la situazione precipita in Italia: “A rischio anche questo alimento, non mangiatelo”

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