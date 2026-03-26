Durante una trasmissione in diretta, è stata annunciata la presenza di un concorrente del Grande Fratello Vip coinvolto in una vicenda sentimentale con un’ex fidanzata di un personaggio noto. La donna ha dichiarato di essere rimasta sorpresa dalla rivelazione, che riguarda un rapporto con la stessa concorrente del reality. La notizia ha suscitato immediatamente attenzione tra i presenti e il pubblico a casa.

Tra indiscrezioni, paparazzate e rivelazioni inaspettate, il mondo del gossip torna a infiammarsi con una storia che intreccia volti noti della televisione italiana. Quello che sembrava un semplice rumors si è trasformato in qualcosa di molto più concreto, complice una confessione arrivata in diretta tv che ha lasciato tutti senza parole. Elisabetta Canalis è solo un (non troppo) lontano ricordo? Alvise Rigo bacia una ex gieffina. A finire al centro dell’attenzione è Alvise Rigo, già accostato a Elisabetta Canalis, ora paparazzato in atteggiamenti intimi con Shaila Gatta. Le immagini, che mostrano i due insieme fino a un bacio, sembrano chiarire ogni dubbio sulla situazione sentimentale dello sportivo, suggerendo che la storia con la showgirl sia ormai chiusa. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Elisabetta Canalis, il suo (ex?) fidanzato beccato con una concorrente del GF VIP, la rivelazione in diretta: lei è scioccata

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