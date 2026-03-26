Cristina Pistoletto Remise en jeu
Dal 26 marzo al 23 aprile 2026, la Galleria Cavour 1959 presenta la mostra personale di Cristina Pistoletto intitolata
Galleria Cavour 1959, da sempre tempio della moda a Bologna, prosegue il proprio impegno verso una moda sostenibile e consapevole presentando Remise en jeu, mostra personale di Cristina Pistoletto, in programma dal 26 marzo al 23 aprile 2026. L’esposizione propone al pubblico la serie “Fuori Moda Crista”: un corpus di cappotti, giacche e spolverini vintage trasformati attraverso interventi tessili, ricami e assemblaggi in pezzi unici numerati, concepiti come vere e proprie opere d’arte indossabili. Il progetto prende avvio nel 2014 con un gesto tanto semplice quanto programmatico: l’applicazione di Cristina Pistoletto di un grande ricamo raffigurante un veliero sul dorso di un cappotto nero. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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