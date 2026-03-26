Cosa fare a Monza e dintorni nel weekend | gli 8 eventi anche gratis scelti per voi

Nel fine settimana a Monza e nelle zone limitrofe si svolgono numerosi eventi che spaziano tra sagre, mercatini, mostre e concerti. Sono previsti appuntamenti sia a pagamento che gratuiti, offrendo diverse occasioni di svago e divertimento per i visitatori. Le iniziative si concentrano in varie location della zona, coinvolgendo diverse realtà locali.

Sagre, mercatini, mostre, musica. Sono diversi gli appuntamenti in programma a Monza e dintorni per questo fine settimana. Nella città di Teodolinda protagonisti sono due mercatini molto speciali ma anche gli eventi musicali. In Villa Reale invece ci si può sentire un po' pirati dei mari visitando la mostra, già diventata un cult, sul mitico Sandokan. Per chi ama mangiare e ballare in compagnia vicino a Monza arriva il gustosissimo Street food festival mentre a Usmate Velate si celebra la colomba artigianale con una grande festa in strada con anche degustazioni gratis. Per chi ama la natura, infine, imperdibile è il weekend nel campo di tulipani di Ornago appena aperto. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Cosa fare a Monza e dintorni nel weekend: gli 8 eventi (anche gratis) scelti per voi Contenuti e approfondimenti su Cosa fare Temi più discussi: Cosa fare nel weekend a Monza e dintorni: gli 8 eventi (anche gratis) scelti per voi; 6 eventi (anche gratis) per il weekend del 21 e 22 marzo; Monza Music Meetings al Teatro di Corte; Il centro come un grande giardino a cielo aperto: torna la Monza Green Experience. Cosa fare a Monza e dintorni nel weekend: gli 8 eventi (anche gratis) scelti per voiSagre, mercatini, mostre, musica. Sono diversi gli appuntamenti in programma a Monza e dintorni per questo fine settimana. Nella città di Teodolinda protagonisti sono due mercatini molto speciali ma a ... monzatoday.it Cosa fare nel weekend a Monza e dintorni: gli 8 eventi (anche gratis) scelti per voiDomenica 22 marzo torna la tradizione monzese della sagra della Madonna delle Grazie. L'area attorno al santuario si vestirà a festa saranno ben 45 le tipiche bancarelle con prodotti di enogastronomia ... monzatoday.it Rutte: "30 Paesi nella coalizione per Hormuz, capire quando e cosa fare" Sono ormai "30 i Paesi che si stanno riunendo", molti dei quali membri della Nato, ma anche Giappone, Corea, Australia, Nuova Zelanda, Bahrein "per discutere e mettere in atto le deci - facebook.com facebook Se c’è una cosa difficile da fare, quando fai cronaca, non è decidere che cosa scrivere, ma che cosa non scrivere. x.com