Un agente di polizia penitenziaria è stato ferito al volto da un detenuto nel carcere di Marassi, mercoledì pomeriggio. L'agente, che lavorava nel centro clinico della struttura, è stato colpito con una mattonella e trasportato immediatamente al pronto soccorso con una ferita profonda. La vicenda ha avuto luogo all’interno della stessa struttura carceraria.

Vittima dell'aggressione, un poliziotto in servizio presso il centro clinico. Nella stessa cella, il suicidio del dicembre 2024 per cui due poliziotti sono indagati Il poliziotto è stato portato al pronto soccorso e qui gli sono state certificate ferite guaribili con una prognosi di cinque giorni. Il detenuto, giudicabile per reati quali sequestro di persona, estorsione e violenza familiare, era già conosciuto nel penitenziario per precedenti episodi di violenza. Il segretario della Uilpa Polizia Penitenziaria, Fabio Pagani, denuncia: “È inaccettabile che all’interno di un centro clinico, che dovrebbe essere un luogo di cura e assistenza, la penitenziaria continui a essere l'unico scudo di un sistema al collasso. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - Carcere Marassi, agente sfregiato con una mattonella: cos'è successo

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