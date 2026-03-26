Blanco svela | La cura per me di Giorgia racconta la storia d’amore di due cantanti

Durante un’intervista, il cantante ha rivelato che il brano interpretato da Giorgia al Festival di Sanremo, scritto dallo stesso artista, racconta la storia d’amore tra due cantanti. La canzone ha ottenuto un grande successo nelle classifiche musicali e ha ricevuto l’apprezzamento di molti ascoltatori. La rivelazione si aggiunge alle notizie già diffuse sul significato e sull’origine del brano.

Blanco svela un retroscena su La cura per me, il brano cantato da Giorgia a Sanremo e scritto dall’artista, che ha scalato le classifiche e conquistato i fan. Dietro quella canzone così amata c’è un’ispirazione ben precisa. La confessione di Blanco su La cura per me. Ospite di Radio Deejay, Blanco ha rivelato che La cura per me, canzone che ha scritto per Giorgia e che è stata portata sul palco dell’Ariston, sarebbe nata pensando ad una relazione fra due artisti. Una storia d’amore tormentata, con protagonisti dei cantanti famosi, che avrebbe ispirato Blanco durante il processo creativo. “L’ho scritta pensando a una relazione tra due cantanti – ha svelato -. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Blanco svela: “La cura per me di Giorgia racconta la storia d’amore di due cantanti” Articoli correlati La storia di Sidney Blanco, due volte esule volontario da El Salvador per non morire ammazzatodi Gerardo Ongaro Tragedie come quella del Venezuela ci conducono a riflettere sulla macabra ripetitività degli eventi. Il TG1, l'estate insieme, le nozze di Bagnaia: la storia d'amore tra Giorgia Cardinaletti e Cesare CremoniniGiorgia Cardinaletti è co-conduttrice della serata finale del Festival di Sanremo. Blanco canta “LA CURA PER ME” di Giorgia e scoppia la polemica! Altri aggiornamenti su Blanco svela Blanco, la verità sul brano di Giorgia 'La cura per me': Parla della relazione tra due cantanti…. Chi sonoL'artista bresciano ha svelato di aver scritto la canzone pensando a una storia 'vera' tra due personaggi del mondo della musica, ma non ha voluto fare i nomi. libero.it Parla della storia tra due cantanti, Blanco svela un retroscena su La cura per me scritta per Giorgia: Ho promesso di non fare i nomi – VIDEODietro La cura per me, uno dei brani più forti portati da Giorgia al Festival di Sanremo, c’è una storia molto più concreta di quanto si pensasse. A raccontarlo è stato Blanco, all’anagrafe Riccardo ... gay.it