Ecco i dati Auditel della prima serata di ieri, giovedì 26 marzo 2026. I numeri ufficiali sono stati diffusi questa mattina e riguardano le varie emittenti televisive. I dati si riferiscono agli ascolti registrati durante le trasmissioni in diretta e sono stati raccolti dall’agenzia di rilevazione. La giornata ha visto diverse trasmissioni competere per l’attenzione del pubblico.

Ascolti TV 26 Marzo 2026 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri giovedì 26 Marzo 2026. In breve. Vincitore prima serata: Programma ( Canale ) — spettatori spettatori ( share% ). Podio: 2° 3°. In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. Indice. In breve. Ascolti TV prima serata ieri Giovedì 26 Marzo 2026. Dati Auditel Ascolti TV del 26 Marzo 2026. Archivio Ascolti TV. Ascolti TV prima serata ieri Giovedì 26 Marzo 2026. Di seguito i dati Auditel ufficiali relativi alla fascia di prima serata di Giovedì 26 Marzo: In caso di problemi o ritardi nella visualizzazione dei numeri, aggiorna la pagina CLICCANDO QUI Canale Programma Spettatori Share Rai 1 Italia – Irlanda del Nord. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Ascolti TV 26 Marzo 2026: i dati Auditel della prima serata

Articoli correlati

Ascolti TV 26 Gennaio 2026: i dati Auditel della prima serataAscolti TV 26 Gennaio 2026 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri lunedì 26 Gennaio 2026.

Ascolti TV 26 Febbraio 2026: i dati Auditel della prima serataAscolti TV 26 Febbraio 2026 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri giovedì 26 Febbraio 2026.

Contenuti utili per approfondire Auditel della

Temi più discussi: Ascolti tv ieri mercoledì 18 marzo chi ha vinto tra Stefano De Martino, Vanina, Chi l'ha visto, Iene e Saviano; Ascolti tv ieri (23 marzo): Gassmann in calo, Max Giusti ne approfitta per chiudere alla grande, botto La7; Un posto al sole, le anticipazioni dal 26 al 27 marzo: Manuela dovrà risolvere un grave problema e Roberto è chiamato ad agire; STEP vs Vanina vs Morgane: ecco chi ha vinto negli ascolti TV di ieri, 18 marzo.

Ascolti tv 25 marzo, chi ha vinto tra Morgane, STEP e Vanina: i dati in aggiornamentoGli ascolti di mercoledì 25 marzo. Lo scontro tra fiction con Morgane-Detective geniale su Rai1 e Vanina-Vice questore a Catania su Canale 5, mentre su ... fanpage.it

Ascolti TV ieri mercoledì 25 marzo 2026: Stasera tutto è possibile e Vanina- Un vicequestore a Catania in programmi più vistiVediamo chi ha trionfato nella gara degli ascolti nella prima serata di ieri, e scopriamo tutti i dati auditel del 25 marzo 2026! comingsoon.it

TV. LA “GUERRA” DELL’AUDITEL. IMMA TATARANNI, E MATERA, SUPERSTAR DI ASCOLTI: 4 MILIONI E 99MILA SPETTATORI. AFFOSSATO GERRY SCOTTI. LEGGI LA NOTIZIA INTEGRALE https://filippomele.blogspot.com/2026/03/tv-la-guerra-dellaudite - facebook.com facebook

Su #Canale5 #LaRuotaDellaFortuna leader dell'access prime-time con oltre 5.200.000 spettatori #GrandeFratelloVip al vertice della serata sul target commerciale @dentronotiziatv si aggiudica la sua fascia sul target commerciale con il 22% di share x.com