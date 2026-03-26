28 Marzo | oroscopo segno per segno e almanacco

Il 28 marzo è l’87º giorno dell’anno nel calendario gregoriano. Chi nasce in questa data si distingue per sensibilità e creatività, con una buona capacità di comunicare emozioni e influenzare la cultura e la memoria collettiva. È un giorno che si colloca nella prima metà della primavera, con eventi che spesso coinvolgono aspetti artistici e sociali.

Il 28 marzo è l’87º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato in questo giorno è sensibile e creativo, con una forte capacità di esprimere emozioni e di lasciare un segno nella cultura e nella memoria collettiva. Proverbio del giorno: Marzo asciutto e aprile bagnato, beato il villano che ha seminato. Fatti salienti: Nel 1943 nasce a Genova Lucio Battisti, tra i più grandi cantautori italiani. Con canzoni come Emozioni, La canzone del sole e I giardini di marzo ha segnato profondamente la musica italiana del Novecento. ARIETEAmore – Desiderio di emozioni forti, ma evita reazioni troppo impulsive.Lavoro – Spirito d’iniziativa alto, utile per portare avanti un progetto. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - 28 Marzo: oroscopo segno per segno e almanacco Articoli correlati Leggi anche: 28 Gennaio: oroscopo segno per segno e almanacco OROSCOPO 2026 segno per segno Altri aggiornamenti su 28 Marzo oroscopo segno per segno e... Temi più discussi: L'oroscopo settimanale a cura di Paolo Fox (23-29 marzo); Paolo Fox, oroscopo di venerdì 20 marzo: le previsioni segno per segno; L'Oroscopo di Antonio Capitani, dal 25 al 31 marzo; Marzo 2026, torna l'ora legale: ecco quando spostare le lancette. L'oroscopo del fine settimana 28-29 marzo: Pesci stabili, Ariete pieno di emozioniOroscopo e previsioni del fine settimana 28 e 29 marzo con classifica: idee creative in Scorpione, Luna domina in Leone ... it.blastingnews.com L'oroscopo del 28 marzo e la classifica: 1° il Cancro, Gemelli 2°L'oroscopo del 28 marzo si forma sotto la Luna in Leone, che conferisce un'energia 'sprint' a questa giornata. C’è chi cavalca il momento con sicurezza e chi invece sente ancora il bisogno di fermarsi ... it.blastingnews.com , : ` Il 26 marzo 2016, sulla pista Chabrières di Vars, in Francia, l'Italia dello sci di velocità vive una giornata storica con due record del mon - facebook.com facebook Sei a Genova nel weekend del 28 e 29 marzo per i #RolliDays Vivi la città senza pensieri con il Genova City Pass 24h! Per saperne di più: genovacitypass.it/card/genova-in… x.com