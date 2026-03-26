27 Marzo | oroscopo segno per segno e almanacco

Da veronasera.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 27 marzo è l’86º giorno dell’anno nel calendario gregoriano. Chi nasce in questa data mostra attitudini intuitive e una spiccata intraprendenza, con capacità di prevedere le tendenze e di trasformare le intuizioni in progetti concreti. Questo giorno del calendario è noto anche per essere segnato da eventi e oroscopi specifici, che vengono analizzati quotidianamente per offrire previsioni e approfondimenti.

Il 27 marzo è l’86º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato in questo giorno è intuitivo e intraprendente, con una forte capacità di anticipare i tempi e trasformare le intuizioni in innovazioni concrete. Fatti salienti: Nel 1899 Guglielmo Marconi realizza la prima trasmissione radio attraverso la Manica, dimostrando che i segnali radiotelegrafici possono viaggiare su grandi distanze. Nel giro di pochi anni la sua intuizione darà al mondo uno dei mezzi di comunicazione più rapidi e potenti mai inventati. ARIETEAmore – Energia intensa e desiderio di chiarezza: meglio parlare con sincerità senza imporre il tuo punto di vista.Lavoro – Giornata dinamica, utile per prendere iniziative e proporre nuove idee. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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