Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-03-2026 ore 07 | 25

Alle 07:25 del 25 marzo 2026, la redazione di Astral infomobilità ha fornito aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e nella regione Lazio. Il servizio, diffuso tramite i canali di informazione dedicati, fornisce dettagli sulle condizioni del traffico e eventuali criticità lungo le principali vie di comunicazione. Nessuna informazione aggiuntiva o variazioni sono state indicate nel bollettino.

Astral infomobilità Un saluto Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico intenso Come di consueto in queste prime ore del mattino partiamo da Roma sul Raccordo Anulare coda interna tra l'uscita diramazione Roma sud e Appia in esterna si rallenta tra Salaria Flaminia poi dal Aurelia Pescaccio sulla tratto Urbano della Roma Teramo in colonna da raccordo anulare al bivio per la tangenziale est direzione centro sulle consolari rallentamenti e code interessano la piada via dei Laghi a via delle Capannelle la Tiburtina da Settecamini a San Basilio la Salaria aeroporto dell'Urbe a via dei Prati. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-03-2026 ore 07:25 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-03-2026 ore 07:25Roma Film Music Festival al via dal 16 marzo: da Piero Umiliani all’esclusiva di Star Wars, tornano i grandi protagonisti delle colonne sonore video... Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico in aumento sulla rete... Altri aggiornamenti su Viabilità Roma Regione Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 13:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 09:10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 17:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 11:25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-03-2026 ore 19:10Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura via Tiburtina qui a causa ... romadailynews.it Regione Lazio, un tavolo per poter avviare lo sviluppo di nuove procedure per la dearsenificazione dall’acquaNewTuscia – ROMA – L’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, all’interno delle attività istituzionali ... newtuscia.it #Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede della Regione Lazio. In base alle eventuali modifiche della viabilità, potranno essere deviate o subire rallentamenti le linee di bus 71 x.com ROMA | Xylella, incontro positivo tra Regione e Confagricoltura Lazio: «Stop agli allarmismi e impegno per tutelare le produzioni» - facebook.com facebook