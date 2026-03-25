Tragedia familiare in Irpinia | padre di due figli muore nel garage

Una tragedia familiare si è verificata in Irpinia, dove un uomo ha perso la vita nel garage dell’abitazione di famiglia. La vittima, padre di due figli, avrebbe deciso di togliersi la vita all’interno dello spazio chiuso. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per i rilievi e le indagini sono in corso. La famiglia si trova a dover affrontare il dolore per l’accaduto.

Ha scelto il garage dell’abitazione di famiglia per compiere un estremo gesto che ha lasciato nello sconforto tutti i suoi cari. Un uomo di nemmeno 50 anni, originario di Altavilla Irpina, è stato rinvenuto privo di vita questa mattina dal padre, che ha tentato di soccorrerlo ma ormai per lui non c’era più nulla da fare. Padre di due figli, molto conosciuto in paese, al momento restano sconosciuti i motivi di un gesto tanto drammatico. Sul posto sono intervenuti i soccorritori insieme ai Carabinieri della locale stazione, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare. Ieri in Campania: controlli dei Nas nelle mense ospedaliere, 18 non. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Tragedia familiare in Irpinia: padre di due figli muore nel garage Articoli correlati Leggi anche: Trovato agonizzante in strada, muore in ambulanza: era padre di due figli piccoli Approfondimenti e contenuti su Tragedia familiare La tragedia dell’Irpinia sconvolta dal sisma e la forza di risorgereUna domenica, come 45 anni fa. Il pendolo cronologico fa capitare questo quarantacinquesimo anniversario dal terremoto del 23 novembre 1980 nel giorno di festa, per giunta oggi occupato ... ilmattino.it Terremoto dell’Irpinia il monito di Mattarella «Un richiamo costante»Lo ricorda Mattarella nel giorno del 45esimo anniversario del sisma in Irpinia: al primo posto la prevenzione. Il terremoto del 23 novembre del 1980 è un «richiamo costante alla necessità di adeguare ... ilmattino.it