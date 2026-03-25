STASERA TUTTO È POSSIBILE | DE MARTINO PARLA DEL FUTURO E FESTEGGIA GLI ASCOLTI

Stasera, il programma condotto da Stefano De Martino torna in onda con un episodio dedicato al tema “STEP in fiore”. A pochi giorni dall’inizio della primavera, il conduttore ha parlato del futuro dello show durante una recente intervista e ha festeggiato gli ascolti registrati nelle scorse settimane. La trasmissione continua a mantenere una forte attenzione del pubblico, con un format che combina comicità e intrattenimento.

A pochi giorni dall’inizio della primavera, è a tema “STEP in fiore” il nuovo appuntamento con “Stasera tutto è possibile”, il comedy show condotto da Stefano De Martino. Il seguitissimo show, leader di ascolti della serata superando Rai1 e Canale 5, è realizzato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, va in onda mercoledì 25 marzo alle 21.20 su Rai2. GLI OSPITI VIP DI STEP Ospiti di questa quarta puntata: Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito, Peppe Iodice, Andrea Delogu, Flora Canto, Carmen Di Pietro, Vincenzo Albano. Torna, poi, Vincenzo De Lucia, con la sua imitazione di Maria De Filippi. 🔗 Leggi su Bubinoblog

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