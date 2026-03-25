Stasera tutto è possibile 2026 | anticipazioni ospiti cast e giochi di oggi 25 marzo

. Questa sera, mercoledì 25 marzo 2026, va in onda la quarta puntata di Stasera tutto è possibile 2026, la nuova edizione dello show condotto da Stefano De Martino. Nel cast ritroviamo tutti gli ospiti che hanno reso cult il programma. Confermatissimi Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina e Vincenzo De Lucia, con le sue imitazioni delle grandi donne della tv. Ecco le anticipazioni di questa sera. Anticipazioni: cast, ospiti e giochi di oggi. Ogni settimana a Stasera tutto è possibile arriveranno vecchi e nuovi amici: comici, attori, personaggi dello spettacolo, pronti a mettersi gioco con le varie prove che non prevedono né vincitori né vinti, ma solo tante risate. 🔗 Leggi su Tpi.it

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