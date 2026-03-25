smartphone da prendere a martellate

Un nuovo modello di smartphone resistente, progettato per resistere a condizioni estreme e utilizzi intensi, sta attirando l’attenzione. Questi dispositivi, chiamati “rugged phone”, sono stati sottoposti a test di resistenza, tra cui cadute e immersioni, per verificare la loro capacità di funzionare in ambienti difficili. La produzione di questi telefoni mira a soddisfare le esigenze di chi lavora in cantiere o in situazioni pericolose.

Con i cosiddetti “rugged phone”, pensati per essere usati nei cantieri e in ambienti estremi, ci si può persino accendere un fuoco Uno degli smartphone più discussi dell’ultima edizione del Mobile World Congress, l’evento dedicato alla telefonia mobile che si è tenuto a inizio mese a Barcellona, era prodotto da Oukitel, una piccola azienda cinese. Il modello, chiamato WP63, non ha un design ricercato né specifiche tecniche avanzate: in compenso, è dotato di un accendisigari simile a quelli che si trovavano nelle automobili di una volta, una torcia che può fare da luce da campeggio, e una batteria in grado di durare per giorni. Oukitel non è... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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