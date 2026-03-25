Il Friuli Venezia Giulia si mantiene tra le regioni più ricche d’Italia, anche se i dati recenti indicano un rallentamento rispetto ai livelli precedenti. La regione continua a figurare nelle posizioni di vertice per reddito pro capite, ma le statistiche più aggiornate mostrano alcuni segnali di diminuzione della crescita economica rispetto agli anni passati.

L’ultimo rapporto Unioncamere-Tagliacarne fotografa una regione a due velocità: i portafogli sono più pesanti, ma la crescita è inferiore alla media nazionale. Trieste si conferma regina, Pordenone scala la classifica Il Friuli Venezia Giulia si conferma una roccaforte del benessere economico italiano, ma i primi segnali di un parziale affanno iniziano a riflettersi nelle classifiche nazionali. Secondo l’ultimo rapporto curato da Unioncamere e dal Centro Studi Guglielmo Tagliacarne, la regione continua a produrre ricchezza con numeri solidi, pur muovendosi a un ritmo leggermente più lento rispetto al resto del Paese. Mentre l’Italia ha visto il proprio reddito pro-capite crescere mediamente del 3,03 per cento, il Friuli Venezia Giulia si è fermato a un più 2,93 per cento. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

© Udinetoday.it - Redditi, il Friuli Venezia Giulia rallenta ma resta nell’Olimpo della ricchezza

Articoli correlati

Fine vita, cosa cambia per il Friuli Venezia Giulia dopo la sentenza della Corte CostituzionaleIn Friuli Venezia Giulia, la proposta di legge di iniziativa popolare “Liberi Subito” sul suicidio medicalmente assistito, sostenuta da oltre 8.

Friuli Venezia Giulia ai primi posti per efficienza della Pubblica amministrazione: l’effetto PnrrIl Friuli Venezia Giulia è tra le Regioni più efficienti d’Italia per Pubblica amministrazione, spinta dall’effetto Pnrr.

Aggiornamenti e notizie su Friuli Venezia Giulia

Temi più discussi: Crescono i redditi delle famiglie in Friuli Venezia Giulia; Il reddito medio si alza di 316 euro: ?ecco i comuni ricchi e quelli poveri; Il Friuli è più povero: il reddito disponibile delle famiglie ha registrato la crescita percentuale più bassa di tutta Italia; Aiuti diretti ai redditi più bassi misure differenziate per territori.

Crescono i redditi delle famiglie in Friuli Venezia GiuliaNel 2024 in aumento del 2,93%, superando la media del Nord Italia e avvicinandosi a quella nazionale. I dati di Unioncamere ... rainews.it

Referendum giustizia, l'affluenza in Friuli Venezia Giulia alle ore 12Dei 931 mila cittadini del Friuli Venezia Giulia aventi diritto al voto per il referendum sulla giustizia, nelle 1.354 sezioni elettorali allestite sul territorio, alle ore 12 di oggi si è recato alle ... udinetoday.it

Udine, cuore elegante del Friuli Venezia Giulia Nel cuore del Friuli Venezia Giulia, Udine accoglie i visitatori con il suo equilibrio perfetto tra storia, arte e vita quotidiana. Passeggiando nel centro storico si scoprono piazze di grande fascino come Piazza L - facebook.com facebook

Secondo il sondaggista di IXE' il SI' in Friuli Venezia Giulia è un segno di sostegno alla maggioranza di centrodestra x.com