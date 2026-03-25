Realpolitik | tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi

Questa sera, mercoledì 25 marzo 2026, viene trasmessa una nuova puntata del programma dedicato alla realpolitik. La puntata include anticipazioni sugli argomenti trattati, la partecipazione di diversi ospiti e sarà disponibile in streaming. La trasmissione affronta temi di politica internazionale e strategia di potere, offrendo approfondimenti e analisi aggiornate sulla situazione attuale.

Realpolitik: anticipazioni, ospiti e streaming di oggi, 25 marzo 2026. Questa sera, mercoledì 25 marzo 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda RealPolitik, il nuovo programma di attualità condotto da Tommaso Labate, noto giornalista del Corriere della Sera e volto familiare di diversi programmi televisivi come opinionista. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni e ospiti. Con analisi e approfondimenti spazio all’esito del voto del referendum sulla giustizia, mentre le opposizioni festeggiano la vittoria del No e ci si chiede quali saranno i prossimi passi del Governo Meloni. Come di consueto, il commento sull’attualità politica e culturale di Giampiero Mughini e i sondaggi curati da Alessandra Ghisleri. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Realpolitik: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi Iran, USA, Israele: come siamo arrivati alla guerra e cosa può succedere adesso Aggiornamenti e notizie su Realpolitik tutto quello che c'è da... Discussioni sull' argomento Leone (e volpe) del Nord tra Padania e realpolitik; Russia – Iran: la realpolitik di un patto non di acciaio. Realpolitik: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggiRealpolitik: anticipazioni, ospiti e streaming del programma in onda stasera, 18 marzo 2026, alle ore 21,20 su Rete 4. Le info ... tpi.it Realpolitik - Come gestire Trump?ROMA (ITALPRESS) - La tecnica è sempre la stessa: volere qualcosa, impostare il dibattito a propria immagine e somiglianza, chiedere quello che con ogni probabilità si sa già che non si potrà ottenere ... notizie.tiscali.it Alle ore 22:30 seguitemi a REALPOLITIK su #Rete4 - facebook.com facebook Dalle spinte secessioniste degli anni '90 alla "realpolitik" romana: Carlo Lottieri analizza l'eredità politica di Umberto Bossi, i cambiamenti della Lega Nord e le occasioni perdute di un federalismo italiano che partiva da un progetto politico preciso: dare voce al x.com