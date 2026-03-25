Realpolitik | tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi

Da tpi.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera, mercoledì 25 marzo 2026, viene trasmessa una nuova puntata del programma dedicato alla realpolitik. La puntata include anticipazioni sugli argomenti trattati, la partecipazione di diversi ospiti e sarà disponibile in streaming. La trasmissione affronta temi di politica internazionale e strategia di potere, offrendo approfondimenti e analisi aggiornate sulla situazione attuale.

Realpolitik: anticipazioni, ospiti e streaming di oggi, 25 marzo 2026. Questa sera, mercoledì 25 marzo 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda RealPolitik, il nuovo programma di attualità condotto da Tommaso Labate, noto giornalista del Corriere della Sera e volto familiare di diversi programmi televisivi come opinionista. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni e ospiti. Con analisi e approfondimenti spazio all’esito del voto del referendum sulla giustizia, mentre le opposizioni festeggiano la vittoria del No e ci si chiede quali saranno i prossimi passi del Governo Meloni. Come di consueto, il commento sull’attualità politica e culturale di Giampiero Mughini e i sondaggi curati da Alessandra Ghisleri. 🔗 Leggi su Tpi.it

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